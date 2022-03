O vice-chefe do chefe do Estado Maior da Rússia, Sergey Rudskoi, informou nesta sexta-feira que as tropas do país bloquearam Kiev e Chernigov, no norte da Ucrânia; Kharkiv, no leste; Sumy, no nordeste; e Mykolaiv, no sul.

A informação consta em relatório divulgado pelo Ministério da Defesa russo, que ainda indica que a região de Kherson, no sul, e a maior parte de Zaporizhzhia, no sudeste, estão sob total controle da Rússia.