Os incêndios florestais na Rússia já devastaram mais de 1,7 milhão de hectares, a grande maioria na república de Sakha-Yakutsk, no oeste do país, conforme informaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

Na região, estão ativas atualmente 216 incêndios florestais, que atinge uma superfície total de 1.562.252 de hectares, segundo comunicado publicado no site do Ministério da Ecologia russo.