12 out 2021

EFE Moscou 12 out 2021

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, lamentou nesta terça-feira a falta de avanço no diálogo com os Estados Unidos, após se reunir com a subsecretária de Estado americana para Assuntos Políticos, Victoria Nuland.

"Não posso afirmar que conseguimos alcançar um grande progresso", lamentou o número 2 da Chancelaria russa, segundo a agência de notícias "Interfax".