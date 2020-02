A Rússia demorará alguns dias para tomar uma decisão sobre os próximos passos a serem tomados na Opep+ para lidar com o impacto da epidemia do novo coronavírus no mercado do petróleo, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Energia russo, Alexander Novak.

"Acredito que seja uma questão de dias. Veremos como se desenvolve a situação nos próximos dias", declarou o ministro após a Rússia não ter apoiado no dia anterior a proposta da Arábia Saudita de recomendar um corte na produção de 600 mil barris diários no segundo trimestre, segundo a agência "TASS".