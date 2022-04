As tropas da Rússia mantêm os ataques na região de Donetsk, assim como Mariupol e Kharkiv, no 47º dia da que o governo do país chama de "operação militar especial" na Ucrânia, onde organizações internacionais e diversos governos acusam estarem ocorrendo inúmeros crimes de guerra.

Segundo autoridades de Kiev, 183 menores de idade morreram e 342 ficaram feridos desde o inicio da invasão, em 24 de fevereiro.