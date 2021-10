19 out 2021

EFE Moscou 19 out 2021

A Rússia voltou nesta terça-feira a atingir o recorde de mortes por covid-19 no país em um mesmo dia, com a inclusão de 1.015 vítimas em boletim apresentado pelo centro de luta contra a doença provocada pelo novo coronavírus.

A quantidade mais alta de notificações desde o início da pandemia havia sido registrada no último sábado, com 1.002 óbitos. No domingo, foram 997 e ontem 998 falecimentos contabilizados.