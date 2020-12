A Rússia registrou nesta sexta-feira mais 569 mortes provocadas pela Covid-19, em mais um dia com marca acima de meio milhar de vítimas, enquanto foram notificados outros 27.403 casos de infecção pelo novo coronavírus.

A quantidade de falecimentos contabilizados é a mesma da última terça-feira, quando foi alcançado recorde no indicador. No dia seguinte, nova alta, com 589 óbitos. Ontem, foram 554 mortes, uma ligeira baixa.