A porta-voz do Ministério das Relações russa, Maria Zakharova, afirmou nesta quarta-feira que a Rússia não tem nenhuma intenção de apertar "o botão vermelho nuclear", após a recente ordem do presidente, Vladimir Putin, de colocar em "regime especial de serviço" as forças nucleares do país.

"Partimos do ponto de que este roteiro apocalíptico não será realizado sob nenhum pretexto e sob nenhuma condição", disse a representante russa à emissora colombiana "W Radio", frisando que Moscou deixou clara a sua posição.