A Rússia afirmou nesta segunda-feira não ter nenhuma ligação com o hackeamento de sistemas de computador de várias agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo os departamentos do Tesouro e do Comércio, por hackers que supostamente agiram em nome do Kremlin.

"Mais uma vez, posso negar essas declarações, essas acusações", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.