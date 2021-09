A Rússia está negociando com o Talibã para a retirada de cidadãos de países terceiros do Afeganistão com a ajuda de Moscou, afirmou nesta quinta-feira o presidente Vladimir Putin.

"Muitas pessoas nos perguntam se podemos ajudá-los a tirar cidadãos de países terceiros e até mesmo alguns afegãos do Afeganistão", disse o chefe do Kremlin, em entrevista coletiva com o presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko.