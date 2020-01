A Agência Federal de Turismo da Rússia (Rosturizm) anunciou que irá disponibilizar voos fretados adicionais para turistas russos ainda na China, país afetado pelo novo coronavírus que matou até o momento 132 pessoas.

"Decidimos que os turistas russos, que na maioria das vezes descansam na ilha de Hainan, podem retornar dentro do prazo previsto ou com até com antecedência. Para isso, vários operadores turísticos planejaram voos fretados adicionais", afirmou a presidente da Rosturizm, Zarina Doguzova.

Atualmente, existem 5.604 turistas russos na China, que devem deixar o país antes do dia 4 de fevereiro.

A agência federal também informou que todos os operadores turísticos cumpriram a recomendação de deixar de comercializar pacotes turísticos para a China a partir do último dia 24.

A Rosturizm decidiu, em conjunto com os principais operadores do mercado chinês (AnexTour, TezTour, Rus Tur), cancelar voos fretados para turistas que compraram passagens para a China antes da última sexta-feira e oferecer a possibilidade de escolher outros destinos turísticos.

A agência informou que 32,7 mil pessoas fizeram reservas antecipadas com datas até 30 de junho deste ano.

"A Rosturizm valoriza o trabalho ágil e coordenado dos operadores turísticos, que nessa situação mostraram um alto nível de responsabilidade, apesar das perdas financeiras", afirmou a entidade. EFE

fss/phg