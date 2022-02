O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. EFE/POOL/Arquivo

A Rússia pediu nesta quinta-feira aos Estados Unidos que não agrave as tensões e enfatizou que tomará medidas em relação aos planos de Washington de enviar um contingente militar adicional para o Leste Europeu em meio à crise envolvendo a Ucrânia.

"Apelamos constantemente à nossa contraparte americana para que pare de agravar as tensões no continente europeu. Mas, infelizmente, os americanos continuam fazendo isso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em sua entrevista coletiva diária.