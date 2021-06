O Ministério de Defesa da Rússia qualificou as ações desta quarta-feira do destróier britânico de "HMS Defender" no sul da Crimeia como uma "violação grosseira" dos padrões internacionais, e pediu a Londres que investigue o incidente.

"As ações perigosas do contratorpedeiro do Reino Unido foram avaliadas pelo Ministério da Defesa da Rússia como uma violação grosseira da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982", destacou a entidade militar em um comunicado.