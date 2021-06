O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, pediu nesta terça-feira que os países-membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) unam forças para fortalecer e reformar a ONU, principal avalista do direito internacional, a fim de enfrentar os perigos e desafios atuais.

"Apoiamos a iniciativa (...) de que os ministros dos países do BRICS enviem um sinal forte e conjunto em favor do fortalecimento e da reforma do sistema multilateral nas bases inabaláveis do direito internacional", disse Lavrov durante uma reunião por videoconferência de chanceleres do bloco.