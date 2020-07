O próprio diretor-geral do Fundo de Investimentos revelou ter recebido a vacina experimental, porque está convencido da eficácia dela e não haver qualquer contra indicação. EFE/Arquivo

Na mesa, da esquerda para à direita: Elena Smolyarchuk, pesquisadora chefe, chefe do Centro de Pesquisa Clínica em Medicamentos da Universidade Sechenov, e voluntários nos quais a vacina russa contra COVID-19 foi testada, participam de uma coletiva de imprensa no Centro de Ciências e Prática para Cardioangiologia Intervencionista em Moscou, no dia 15 de julho de 2020, depois de encerrar a primeira etapa dos ensaios clínicos. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV