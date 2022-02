O governo da Rússia prometeu uma resposta "forte" às sanções impostas pelos Estados Unidos, com restrições às transações com a dívida soberana russa, contra alguns bancos e contra as repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, localizadas no leste do território da Ucrânia.

"Não devem ficar dúvidas de que as sanções terão uma resposta forte, não necessariamente simétrica, mas medida e sensível para a parte americana", garantiu o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, através de um comunicado.