A Rússia está queimando cerca de 10 milhões de euros por dia do gás que poderia enviar à Europa através do gasoduto Nord Stream 1, de acordo com um relatório da consultora norueguesa Rystad Energy.

Imagens de satélite da central para gás natural liquefeito de Portovaya, perto da fronteira com a Finlândia, mostram altos níveis de calor desde 11 de julho que especialistas acreditam ser procedente da queima de gás.