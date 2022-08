A Rússia não vai negociar a troca de prisioneiros com os Estados Unidos através da "diplomacia do alto-falante" e considera erradas as ações de Washington a respeito, disse nesta sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Se começarmos a discutir na imprensa quaisquer detalhes ligados a trocas, elas nunca ocorrerão", afirmou ele após ser questionado sobre a possibilidade de uma troca envolvendo a estrela do basquete Brittney Griner, que foi condenada ontem a nove anos de prisão por posse de drogas e contrabando.