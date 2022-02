A Rússia reforçou nesta quarta-feira o respaldo ao Brasil, para que o país ingresse no Conselho de Segurança da ONU, mas na condição de membro com condição definitiva.

"O Brasil é agora um integrante não permanente. Hoje, confirmamos o apoio da Rússia ao Brasil para uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, no contexto da ampliação da competição do órgão", disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.