A Rússia reforçará a presença militar nas fronteiras do oeste, as que têm com países da Otan, a partir de pedido do presidente do país, Vladimir Putin, ao ministro da Defesa, Sergey Shoigu, segundo informa nesta sexta-feira a agência local de notícias "TASS".

O veículo de comunicação indicou que o chefe de Estado disse, durante uma reunião do Conselho de Segurança russo, que o fortalecimento das fronteiras ocidentais do país tem relação "com as ações que os países da Otan adotaram na mesma direção".