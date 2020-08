A Rússia registrou nesta quinta-feira mais 5.267 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva o total no país desde o início da pandemia da Covid-19 para 871.894, enquanto foram contabilizadas 116 mortes nas últimas 24 horas.

Com isso, segundo balanço apresentado pelas autoridades locais, 14.606 pessoas já morreram no território russo em decorrência do contágio pelo patógeno.