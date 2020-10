13 out 2020

EFE Moscou 13 out 2020

A Rússia registrou um novo recorde diário de contágios pelo novo coronavírus, com 13.868 casos nas últimas 24 horas, e 244 mortes, informaram nesta terça-feira autoridades do setor de saúde do país.

Apesar de um grande aumento do número de casos nas últimas semanas, o governo russo está relutante em tomar medidas rigorosas em nível nacional, tais como o fechamento total de estabelecimentos comerciais.