A Rússia registrou, nesta quinta-feira, 29.935 novos casos de Covid-19, um novo recorde diário desde o início da pandemia, além de 635 mortes, de acordo com informações das autoridades sanitárias do país.

No total, a Rússia registra até o momento 2.963.688 casos do novo coronavírus nas 85 regiões do país desde o início da emergência sanitária.