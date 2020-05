A Rússia registrou nesta quinta-feira mais de 11 mil novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número recorde de infecções confirmadas em um único dia desde o início da pandemia no país.

Entre ontem e hoje foram confirmados 11.311 casos de Covid-19, em 84 das 85 entidades da Federação Russa, sendo 5.741 (48,7%) sem manifestações clínicas, segundo o relatório diário das autoridades de saúde.

Com esses novos dados, o número total de casos diagnosticados com o coronavírus é de 177.160, colocando a Rússia em sexto lugar no mundo em número de infecções, mas apenas em 52º lugar para os casos por milhão de habitantes.

Nas últimas 24 horas, ocorreram 88 mortes de pacientes com Covid-19 em todo o país, elevando o número total de mortes desde o início da epidemia para 1.625.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, estimou hoje em 300 mil o número real de pessoas infectadas com o novo coronavírus na capital russa, em comparação aos 92.676 indicados pelas estatísticas, e alertou que a normalidade "não voltará em breve".

"É evidente que o número real de pacientes é maior (do que o mostrado nas estatísticas). Os testes de pré-seleção dizem que eles estão entre 2% e 2,5% da população, ou seja, cerca de 300 mil pessoas", disse. EFE

bsi/phg