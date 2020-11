A Rússia contabilizou nas últimas 24 horas mais 24.318 casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país, o que representa o segundo dia consecutivo com recorde no contágio.

Ontem, o balanço de indicadores da pandemia da Covid-19 indicava a notificação de 23.610 positivos. Dessa forma, o total de casos em todo o território russo chegou a 2.039.926.