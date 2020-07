O Ministério da Saúde da Rússia registrou o Koronavir, da empresa R-Pharm, o terceiro medicamento para combater a Covid-19 criado com base no favipiravir, o medicamento experimental japonês contra a gripe, de acordo com o Registro Estatal de Medicamentos.

O primeiro medicamento foi o Avifavir, produzido pelo Fundo de Investimento Direto da Rússia e pela empresa KhimRar, seguido por Areplivir, da empresa Promomed.