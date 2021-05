A Rússia registrou nesta quinta-feira a vacina de dose única Sputnik Light, com eficácia declarada de 79,4% e com a qual Moscou busca dar um novo impulso à campanha de vacinação no país.

De acordo com um comunicado de imprensa do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (FIDR), o novo imunizante protege contra as variantes da Covid-19 conhecidas até agora.