O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reiterou nesta sexta-feira apoio às negociações mediadas pela Noruega entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição da Venezuela.

O ministro russo afirmou que aproveitou a cúpula de chanceleres dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), realizada hoje no Rio de Janeiro, para reiterar as posições do Kremlin e ouvir as opiniões dos outros membros do bloco, que reúne as principais economias emergentes do mundo.