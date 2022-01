A Rússia reportou menos de 19 mil novos casos de covid-19 em só um dia pela primeira vez desde setembro, informaram autoridades sanitárias do país neste domingo.

Segundo dados oficiais, nas últimas 24 horas foram registrados 18.233 novos casos, 1.518 a menos do que no dia anterior e a menor quantidade reportada desde 13 de setembro.

O relatório do comitê governamental criado para conter a pandemia diz que 811 pacientes com covid-19 morreram durante o mesmo período, 36 a menos do que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas, o maior número de mortes devido à doença ocorreu em Moscou (69), São Petersburgo (57) e na região de Moscou (41).

O número de mortes por coronavírus começou a aumentar drasticamente em setembro e atingiu o pico em 19 de novembro, com 1.254 mortes em um só dia, tendência que mudou em 24 de dezembro, quando o número de mortes caiu abaixo de mil.

As autoridades sanitárias comunicaram que 26.976 pacientes com covid-19 se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

O governo advertiu que o surgimento da variante ômicron pode complicar a situação no país após as férias de fim de ano, que começaram na sexta-feira passada e irão até 9 de janeiro.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta semana que a vacina Sputnik V é altamente eficaz contra a variante ômicron, que já infectou mais de cem russos.

Mais de metade da população russa, cerca de 74,5 milhões de pessoas, já conta com o ciclo vacinal completo, segundo a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova.

Desde o início da pandemia, a Rússia totaliza mais de 10,5 milhões de casos de covid-19 e 310.518 mortes por c