A Rússia declarou nesta quinta-feira "persona non grata" dois diplomatas da Alemanha, em retaliação a medida tomada no último dia 4, contra dois funcionários da embaixada russa em Berlim, informou o Ministério das Relações Exteriores do país do Leste Europeu.

O embaixador alemão em Moscou, Geza Andreas von Geyr, foi convocado hoje para uma reunião na chancelaria russa, onde ouviu o "enérgico protesto" pela decisão classificada como "infundada" de expulsar do país os dois diplomatas que atuavam na capital da Alemanha.