A Rússia anunciou nesta quinta-feira a suspensão das transmissões da emissora pública alemã de televisão "Deutsche Welle" em seu território após a Alemanha ter proibido as exibições do canal russo "Russia Today" (RT) em língua alemã.

Além disso, a Rússia fechou o serviço de correspondentes do canal no país e cancelou as credenciais de trabalho de todos os seus funcionários, disse o Ministério das Relações Exteriores russo em comunicado.