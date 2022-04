A Rússia sancionou nesta quarta-feira 398 congressistas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e 87 senadores do Canadá em resposta às sanções impostas por Washington e Ottawa contra deputados e senadores russos em represália à guerra na Ucrânia.

"Em um futuro próximo, haverá novos anúncios sobre a ampliação da lista de sancionados" tanto no caso dos EUA quanto no do Canadá, alertou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicados separados.