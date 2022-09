O Ministério das Relações Exteriores da Rússia ampliou nesta segunda-feira a lista de cidadãos americanos que terão entrada proibida no país, com a inclusão dos atores Sean Penn e Ben Stiller, além de outras 23 pessoas, entre elas políticos e empresários.

"Se impõe a proibição permanente de ingresso à Rússia para um novo grupo de membros do Congresso dos Estados Unidos, funcionários do alto escalão, empresários e especialistas, assim como representantes do âmbito cultural", apontou a Chancelaria de Moscou, por meio de comunicado.