O Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF, pela sigla em inglês) e a companhia farmacêutica Stelis se aliaram para produzir e distribuir, pelo menos, 200 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus Sputnik, segundo informou nesta sexta-feira o fundo soberano.

Em comunicado, o RDIF informou que o lote será suficiente para imunizar 100 milhões de pessoas, e que o acordo foi alcançado com a ajuda do parceiro coordenador do fundo para distribuir a vacina na Índia, Enso Healthcare.