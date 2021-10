14 out 2021

EFE Moscou 14 out 2021

Passageiros com máscaras no metrô de Moscou. EFE/Arquivo

A Rússia manteve a tendência das últimas semanas e voltou a superar nesta quinta-feira o recorde de mortes por covid-19 em um mesmo dia, com a notificação de 986 vítimas no boletim do comitê de combate à pandemia da doença.

Nas últimas 24 horas, além disso, também foi alcançada a maior marca de casos detectados no país desde que começou a crise provocada pelo novo coronavírus. Ao todo, foram 31.299 positivos.