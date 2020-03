A Rússia só poderá ter dez atletas classificados como neutros nas competições de atletismo dos Jogos Olímpicos, e nos Campeonatos Mundial e Europeu na modalidade, devido as violações nas regras antidoping, segundo anunciou a World Athletics, nova denominação da Federação Internacional de Atletismo.

A entidade apontou ter reavaliado o processo de seleção de competidores do país que são permitidos a participar de eventos sob a bandeira neutra, que havia sido suspenso em novembro do ano passado pela Unidade de Integridade do Atletismo.

Não haverá limitação para os atletas inscritos para competir em competições de apenas um dia, como as etapas da Diamond League.

A decisão, no entanto, pode ser revertida, caso a Federação Russa de Atletismo não pague multa de US$ 5 milhões à World Athletics até 1º de julho de 2020. Além disso, a entidade internacional aplicou nova sanção à nacional, de US$ 10 milhões, por violação das regras antidopagem, com prazo de dois anos para o pagamento.

Sobre a restituição da Federação Russa, a World Athletics apresenta uma série de condições, como a criação de uma comissão de reabilitação, o estabelecimento de um plano de "tolerância zero" contra o doping, entre outros.

Em novembro, a Unidade de Integridade do Atletismo denunciou que funcionários do alto escalão da federação russa mentiram e falsificaram documentos na hora de explicar o paradeiro do saltador Daniil Lysenko, quando ele deveria passar por exame surpresa.

Por causa disso, o presidente da entidade nacional, Dmitry Shlyakhtin, foi afastado, poucos dias antes de pedir renúncia.

A Agência Mundial de Antidoping (WADA) puniu a Rússia com quatro anos de suspensão, o que obriga os atletas do país a competirem como neutros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e nos Jogos de Inverno de Pequim, em 2022.