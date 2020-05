A Rússia anunciou 8.946 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, totalizando mais de 350 mil desde que a pandemia chegou ao país, onde a letalidade da doença é pouco mais de 1%.

Segundo os dados mais recentes do governo, a Rússia já confirmou 353.427 casos, dos quais 118.793 pessoas se recuperaram e 3.633 morreram (92 nas últimas 24 horas). Até hoje, o país realizou 8,9 milhões de testes de coronavírus.

As autoridades ressaltam a necessidade de ampliar o máximo possível o número de testes para isolar os portadores assintomáticos do coronavírus SARS-CoV-2, que, de acordo com as estatísticas, são mais de 43% dos casos positivos.

Em Moscou, principal foco de infecção do país, com 166.473 casos confirmados e 2.034 mortes, foram registrados 2.560 novos contágios nas últimas 24 horas, o menor número desde 30 de abril. Nesse mesmo período, o número de pessoas recuperadas na capital russa (3.746) superou consideravelmente o de novos casos, e 41 mortes foram registradas, a menor quantidade em duas semanas. EFE

