Na capital russa, 71 morreram entre ontem e hoje, cinco a menos do que no dia anterior. EFE/YURI KOCHETKOV

A Rússia registrou uma ligeira queda nos casos do novo coronavírus nesta terça-feira, com 26.097 infecções nas últimas 24 horas - quase 2 mil a menos que ontem - mas ultrapassou os 2,5 milhões de positivos confirmados desde o início da pandemia, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades de saúde.

Segundo dados oficiais, 452 pessoas morreram na Rússia por Covid-19 entre ontem e hoje. Desta forma, o número de vítimas da doença no país é de 44.159 até o momento.