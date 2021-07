A Rússia suspendeu as restrições às importações de folha de tabaco do Brasil, que haviam sido impostas em meados do mês devido à presença da mosca Megaselia scalaris, conhecida como "mosca jubarte", informou nesta quarta-feira o Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária russo (Rosselkhoznadzor).

De acordo com nota do órgão regulador, a decisão foi tomada após a divulgação de um relatório da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) sobre a adoção de "medidas fitossanitárias abrangentes" para o restabelecimento da exportação de folhas de tabaco para a Rússia.