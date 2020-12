A Rússia anunciou nesta segunda-feira a suspensão, válida a partir de amanhã e com duração de uma semana, dos voos do Reino Unido, devido à detecção de uma nova cepa do coronavírus.

A comissão governamental criada para prevenir a entrada e propagação (no país) da infecção provocada pelo novo coronavírus "decidiu suspender a comunicação aérea com o Reino Unido devido ao agravamento da situação epidêmica", diz o comunicado.