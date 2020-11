A Rússia registrou nesta segunda-feira mais 22.778 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa mais um recorde no contágio, segundo dados do Ministério da Saúde do país.

De acordo com o balanço diário, houve notificação de positivos em todas as 85 regiões das Federação Russa. Esse foi o terceiro dia seguido com quantidade de casos acima da marca de 22 mil.