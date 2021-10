6 out 2021

EFE Moscou 6 out 2021

Uma mulher com máscara caminha em uma rua de Moscou. EFE/Arquivo

A Rússia superou nesta quarta-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, a marca de 900 mortes provocadas pela doença em um mesmo dia, de acordo com boletim apresentado pelas autoridades locais.

De acordo com o centro de combate à covid-19 formado no país, foram notificadas nas últimas 24 horas 929 vítimas, o que representa a quebra do recorde pelo nono dia consecutivo.