22 out 2021

EFE Moscou 22 out 2021

A Rússia registrou nesta sexta-feira mais 37.141 casos de infecção pelo novo coronavírus e 1.064 mortes por covid-19, o que representa recorde nos dois indicadores, segundo o comitê de operações de combate à pandemia.

Os números de hoje superam os divulgados ontem pelo mesmo órgão, que eram os recordes anteriores no país. De acordo com o boletim do comitê, foram 36.339 positivos e 1.036 vítimas contabilizadas.