A Rússia, pela primeira vez nos últimos 12 dias, registrou menos de 10 mil contágios diários do novo coronavírus, com os 9.974 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, elevando o total para 252.245 o número de pessoas infectadas no país, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pelas autoridades locais.

Esse número registrado entre ontem e hoje foi de 4,1% em relação aos 4,3% da quarta-feira e é o menor aumento diário de contágios desde o último dia 2.

Já sobre número de mortes por Covid-19, foram 93 nas últimas 24 horas, chegando a 2.305 vítimas na Rússia até o momento.

No total, 53.530 pessoas se recuperaram do coronavírus no país, o segundo no mundo em número de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos.

No entanto, se tivermos em conta a taxa de incidência (158,3 casos por 100 mil habitantes), ela estará entre as 40 e 50 primeiras nações, e a taxa de mortalidade de casos não chegaria a 1%, segundo o governo.

Em Moscou, foco da epidemia no país, 4.712 novos casos de coronavírus foram adicionados nas últimas 24 horas, elevando o total para 130.716.

O número de mortos na capital é de 1.290. EFE

cae/phg