A Rússia registrou nesta terça-feira mais 16.319 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa o novo recorde de contágio desde o início da pandemia, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais.

Com as notificações que constam no boletim apresentado hoje, sobe para 1.431.625 o total de positivos oficializados no território do país.