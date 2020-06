O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira que começará os testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 em 50 militares que se ofereceram para participar da experiência.

"Para verificar a segurança e a eficácia da vacina, foram selecionados 50 militares, incluindo cinco mulheres, que se ofereceram de maneira voluntária para participar dos testes", afirmou o comunicado do Ministério.

A vacina foi desenvolvida com a participação de especialistas militares do Centro de Pesquisa Científica nº 48 do Ministério da Defesa, em uma das instalações onde será realizado o teste clínico.

De acordo com o comunicado, o primeiro grupo de voluntários entrará no centro amanhã, onde serão submetidos a exaustivos exames médicos antes do início dos testes clínicos.

No último dia 26 de maio, o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu, informou ao presidente Vladimir Putin de que os testes clínicos da vacina serão concluídos antes do final de julho.

O governo russo anunciou que sete centros científicos no país estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus e medicamentos para combater esta doença infecciosa.

No último final de semana, o Ministério da Saúde anunciou o registro do primeiro medicamento específico para o tratamento da Covid-19.

Segundo seus criadores, o medicamento Afivavir, desenvolvido a partir do antiviral japonês Favipivarir, é altamente eficaz contra o novo coronavírus e, no próximo dia 11, os hospitais receberão medicamentos suficientes para 60 mil tratamentos.

Atualmente, a Rússia acumula 423.741 casos (8.863 nas últimas 24 horas) e 5.037 mortes por Covid-19 (182 no último dia), segundo dados oficiais.