A Rússia anunciou nesta terça-feira que vacinará os cosmonautas do país contra o novo coronavírus com a Sputnik V, que está sendo aplicada em Moscou desde sábado e que leva o nome do primeiro satélite artificial da história, colocado em órbita em 1957.

"Entre os primeiros a serem submetidos à vacinação estarão membros da equipe de astronautas e trabalhadores do Centro de Preparação de Cosmonautas", afirmou Dmitry Rogozin, diretor da agência espacial russa Roscosmos, por meio de comunicado.