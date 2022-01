A Rússia acredita que as relações com os Estados Unidos atingiram um ponto "perigoso e crítico" e que o diálogo substancial e as medidas concretas de Washington e seus aliados sobre as garantias de segurança exigidas pelo Kremlin em meio às tensões envolvendo uma possível entrada da Ucrânia na Otan são urgentemente necessárias.

O Ministério das Relações Exteriores russo divulgou nesta sexta-feira este posicionamento em um comunicado após perguntas deixadas sem resposta na semana passada pelo chanceler Sergey Lavrov em sua tradicional entrevista coletiva de início do ano. O anúncio coincide com a chegada dele a Genebra, na Suíça, para se encontrar com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.