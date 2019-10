29 out 2019

EFE Tóquio 29 out 2019

A diplomata japonesa Sadako Ogata, que comandou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) durante uma década, morreu aos 92 anos, informaram fontes oficiais nesta terça-feira.

Ogata se tornou a primeira mulher a receber em nome do ACNUR o Prêmio Príncipe de Astúrias de Cooperação Internacional, quando a agência da ONU foi agraciada em 1991.

A morte, ocorrida em 22 de outubro, foi confirmada pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), que Ogata presidiu durante oito anos, até 2012.

O presidente da JICA, Shinichi Kitaoka, destacou a "força e gentileza" que Ogata sempre demonstrou, e ressaltou a contribuição da diplomata à paz internacional.

Ogata foi alta comissária do ACNUR entre 1991 e 2001, uma das épocas mais complicadas para a agência devido aos deslocamentos de refugiados causados pela primeira Guerra do Golfo, os conflitos armados na antiga Iugoslávia e o genocídio de Ruanda.

A diplomata era neta do ministro das Relações Exteriores japonês Kenkichi Yoshizawa e bisneta do primeiro-ministro do Japão Tsuyoshi Inukai. EFE

