A renúncia do agora ex-presidente iemenita Abdo Rabu Mansur Hadi, atribuída ao desejo da Arábia Saudita de sair do atoleiro que a guerra no Iêmen se tornou, reacendeu a esperança do país de atrair os rebeldes houthis à mesa de negociações, apesar das reticências iniciais.

O anúncio da cessão por Hadi de todos os seus poderes a um conselho executivo composto por oito membros das principais facções iemenitas que combatem os houthis foi feito na quinta-feira, no último dia das negociações entre iemenitas apoiadas pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em Riad.